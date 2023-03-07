Борисова (Кузнецова) Параскева Михайлова
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Рождение ребёнка
27.01.1891
Дочь: Анна Борисова
Отец ребёнка: Борисов Борис Яковлев
д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1893
Сын: Борисов Яков Борисов
Отец ребёнка: Борисов Борис Яковлев
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
19.08.1900
Отец ребёнка: Борисов Борис Яковлев
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
18.03.1902
Дочь: Матрона Борисова
Отец ребёнка: Борисов Борис Яковлев
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
22.01.1904
Отец ребёнка: Борисов Борис Яковлев
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
24.10.1906
Отец ребёнка: Борисов Борис Яковлев
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
21.03.1908
Дочь: Марья Борисова
Отец ребёнка: Борисов Борис Яковлев
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
30.10.1910
Дочь: Матрона мл.
Отец ребёнка: Борисов Борис Яковлев
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно