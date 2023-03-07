Борисова (Кузнецова) Параскева Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисова (Кузнецова) Параскева Михайлова

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Место рождения

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Кузнецов Михаил Кононов

Мать: Кузнецова Мария Пантелеймонова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
27.01.1891

Дочь: Анна Борисова

Отец ребёнка: Борисов Борис Яковлев

д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1893

Сын: Борисов Яков Борисов

Отец ребёнка: Борисов Борис Яковлев

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
19.08.1900

Сын: Борисов Захарий Борисов

Отец ребёнка: Борисов Борис Яковлев

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
18.03.1902

Дочь: Матрона Борисова

Отец ребёнка: Борисов Борис Яковлев

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
22.01.1904

Сын: Борисов Григорий Борисов

Отец ребёнка: Борисов Борис Яковлев

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
24.10.1906

Сын: Борисов Дмитрий Борисов

Отец ребёнка: Борисов Борис Яковлев

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
21.03.1908

Дочь: Марья Борисова

Отец ребёнка: Борисов Борис Яковлев

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
30.10.1910

Дочь: Матрона мл.

Отец ребёнка: Борисов Борис Яковлев

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисов Борис Яковлев

Смерть
Неизвестно
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