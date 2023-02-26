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Борисов Яков Борисов

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Место рождения

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Борисов Борис Яковлев

Мать: Борисова Параскева Михайлова

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
24.04.1911

Жена: Борисова Агрипина Петрова

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
06.11.1913

Дочь: Анна Яковлева

Мать ребёнка: Борисова Агрипина Петрова

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
08.02.1915

Сын: Борисов Фёдор Яковлев

Мать ребёнка: Борисова Агрипина Петрова

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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