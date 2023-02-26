Борисов Яков Борисов
Место рождениясельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
24.04.1911
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
06.11.1913
Дочь: Анна Яковлева
Мать ребёнка: Борисова Агрипина Петрова
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
08.02.1915
Мать ребёнка: Борисова Агрипина Петрова
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно