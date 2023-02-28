Борисова (Тюричева) Агрипина Петрова
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Тюричев Пётр
Мать: ?
Бракосочетание
24.04.1911
Муж: Борисов Яков Борисов
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
06.11.1913
Дочь: Анна Яковлева
Отец ребёнка: Борисов Яков Борисов
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
08.02.1915
Отец ребёнка: Борисов Яков Борисов
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно