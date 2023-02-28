Борисова (Тюричева) Агрипина Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисова (Тюричева) Агрипина Петрова

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Место рождения

Высокое, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Тюричев Пётр

Мать: ?

Высокое, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
24.04.1911

Муж: Борисов Яков Борисов

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
06.11.1913

Дочь: Анна Яковлева

Отец ребёнка: Борисов Яков Борисов

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
08.02.1915

Сын: Борисов Фёдор Яковлев

Отец ребёнка: Борисов Яков Борисов

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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