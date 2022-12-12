Егорова (Кадетова-Щеголева) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕгорова (Кадетова-Щеголева) Мария Григорьевна

Егорова (Кадетова-Щеголева) Мария Григорьевна

avatar

Место рождения

Верея, Наро-Фоминский, Московская область

Дата рождения

23.01.1883 ст.

Дата смерти

27.03.1924

Пол

Женский

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1883 ст.

Отец: Кадетов Григорий Степанович

Мать: Кадетова-Щеголева Алёна Егоровна

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
ц.Ильинская (г.Верея)
Бракосочетание
03.11.1899 ст.

Муж: Егоров Николай Егорович

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
ц. Ильинская (г. Верея)
Рождение ребёнка
27.12.1901 ст.

Сын: Егоров Василий Николаевич

Отец ребёнка: Егоров Николай Егорович

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
ц. Ильинская (г. Верея)
Рождение ребёнка
27.09.1904 ст.

Дочь: Ярославская Полина Николаевна

Отец ребёнка: Егоров Николай Егорович

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
ц. Ильинская (г. Верея)
Рождение ребёнка
27.01.1909 ст.

Дочь: Егорова Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Егоров Николай Егорович

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
18.08.1910 ст.

Дочь: Егорова Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Егоров Николай Егорович

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
?.01.1912 ст.

Дочь: Ракова Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Егоров Николай Егорович

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
04.11.1914 ст.

Дочь: Егорова Клавдия Николаевна

Отец ребёнка: Егоров Николай Егорович

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
08.08.1916 ст.

Дочь: Рыбакова Софья Николаевна

Отец ребёнка: Егоров Николай Егорович

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
25.02.1921

Сын: Егоров Валентин Николаевич

Отец ребёнка: Егоров Николай Егорович

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
03.07.1923

Сын: Егоров Николай Николаевич

Отец ребёнка: Егоров Николай Егорович

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Смерть
27.03.1924
Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Ум. от простуды.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close