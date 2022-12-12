Егорова (Кадетова-Щеголева) Мария Григорьевна
Место рождения
Дата рождения23.01.1883 ст.
Дата смерти27.03.1924
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1883 ст.
ц.Ильинская (г.Верея)
Бракосочетание
03.11.1899 ст.
ц. Ильинская (г. Верея)
Рождение ребёнка
27.12.1901 ст.
Сын: Егоров Василий Николаевич
Отец ребёнка: Егоров Николай Егорович
ц. Ильинская (г. Верея)
Рождение ребёнка
27.09.1904 ст.
Дочь: Ярославская Полина Николаевна
Отец ребёнка: Егоров Николай Егорович
ц. Ильинская (г. Верея)
Рождение ребёнка
27.01.1909 ст.
Дочь: Егорова Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Егоров Николай Егорович
Рождение ребёнка
18.08.1910 ст.
Дочь: Егорова Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Егоров Николай Егорович
Рождение ребёнка
?.01.1912 ст.
Дочь: Ракова Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Егоров Николай Егорович
Рождение ребёнка
04.11.1914 ст.
Дочь: Егорова Клавдия Николаевна
Отец ребёнка: Егоров Николай Егорович
Рождение ребёнка
08.08.1916 ст.
Дочь: Рыбакова Софья Николаевна
Отец ребёнка: Егоров Николай Егорович
Рождение ребёнка
25.02.1921
Сын: Егоров Валентин Николаевич
Отец ребёнка: Егоров Николай Егорович
Рождение ребёнка
03.07.1923
Сын: Егоров Николай Николаевич
Отец ребёнка: Егоров Николай Егорович
Смерть
27.03.1924
Ум. от простуды.