Ярославская (Егорова) Полина (Пелагея) Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярославская (Егорова) Полина (Пелагея) Николаевна

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Место рождения

Верея, Наро-Фоминский, Московская область

Дата рождения

27.09.1904 ст.

Дата смерти

29.12.1987

Пол

Женский

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1904 ст.

Отец: Егоров Николай Егорович

Мать: Егорова Мария Григорьевна

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
ц. Ильинская (г. Верея)
Рождение ребёнка
11.06.1927 ст.

Сын: Митюшин Владимир Иванович

Отец ребёнка: Митюшин Иван Иванович

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Бракосочетание
С 1929 по 1930

Муж: Ярославский Василий Михайлович

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
04.04.1931

Сын: Ярославский Валентин Васильевич

Отец ребёнка: Ярославский Василий Михайлович

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
16.10.1934

Дочь: Парфианова Галина Васильевна

Отец ребёнка: Ярославский Василий Михайлович

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
11.10.1938

Сын: Ярославский Евгений Васильевич

Отец ребёнка: Ярославский Василий Михайлович

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Смерть
29.12.1987
Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Ум. от старости. Похоронена на Вознесенском кладбище.
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