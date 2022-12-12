Ярославская (Егорова) Полина (Пелагея) Николаевна
Место рождения
Дата рождения27.09.1904 ст.
Дата смерти29.12.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1904 ст.
Отец: Егоров Николай Егорович
ц. Ильинская (г. Верея)
Рождение ребёнка
11.06.1927 ст.
Сын: Митюшин Владимир Иванович
Отец ребёнка: Митюшин Иван Иванович
Бракосочетание
С 1929 по 1930
Рождение ребёнка
04.04.1931
Сын: Ярославский Валентин Васильевич
Отец ребёнка: Ярославский Василий Михайлович
Рождение ребёнка
16.10.1934
Дочь: Парфианова Галина Васильевна
Отец ребёнка: Ярославский Василий Михайлович
Рождение ребёнка
11.10.1938
Сын: Ярославский Евгений Васильевич
Отец ребёнка: Ярославский Василий Михайлович
Смерть
29.12.1987
Ум. от старости. Похоронена на Вознесенском кладбище.