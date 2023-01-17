Егоров Николай Егорович
Место рождения
Дата рождения17.04.1877 ст.
Дата смертиПосле 1925 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Егор Петров
Мать: Мария Егорова
Сын: Егоров Василий Николаевич
Мать ребёнка: Егорова Мария Григорьевна
Дочь: Ярославская Полина Николаевна
Мать ребёнка: Егорова Мария Григорьевна
Дочь: Егорова Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Егорова Мария Григорьевна
Дочь: Егорова Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Егорова Мария Григорьевна
Дочь: Ракова Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Егорова Мария Григорьевна
Дочь: Егорова Клавдия Николаевна
Мать ребёнка: Егорова Мария Григорьевна
Дочь: Рыбакова Софья Николаевна
Мать ребёнка: Егорова Мария Григорьевна
Сын: Егоров Валентин Николаевич
Мать ребёнка: Егорова Мария Григорьевна
Сын: Егоров Николай Николаевич
Мать ребёнка: Егорова Мария Григорьевна
Жена: скрыто настройками приватности
Дочь: Раиса Николаевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности