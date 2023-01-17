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Егоров Николай Егорович

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Место рождения

Мышьяки, Петропавло-Глинковская волость, Гжатский уезд

Дата рождения

17.04.1877 ст.

Дата смерти

После 1925 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1877 ст.

Отец: Егор Петров

Мать: Мария Егорова

Мышьяки, Петропавло-Глинковская волость, Гжатский уезд
ц. Cв. Николая Чудотворца (с. Ренское)
Бракосочетание
03.11.1899 ст.

Жена: Егорова Мария Григорьевна

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
ц. Ильинская (г. Верея)
Рождение ребёнка
27.12.1901 ст.

Сын: Егоров Василий Николаевич

Мать ребёнка: Егорова Мария Григорьевна

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
ц. Ильинская (г. Верея)
Рождение ребёнка
27.09.1904 ст.

Дочь: Ярославская Полина Николаевна

Мать ребёнка: Егорова Мария Григорьевна

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
ц. Ильинская (г. Верея)
Рождение ребёнка
27.01.1909 ст.

Дочь: Егорова Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Егорова Мария Григорьевна

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
18.08.1910 ст.

Дочь: Егорова Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Егорова Мария Григорьевна

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
?.01.1912 ст.

Дочь: Ракова Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Егорова Мария Григорьевна

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
04.11.1914 ст.

Дочь: Егорова Клавдия Николаевна

Мать ребёнка: Егорова Мария Григорьевна

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
08.08.1916 ст.

Дочь: Рыбакова Софья Николаевна

Мать ребёнка: Егорова Мария Григорьевна

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
25.02.1921

Сын: Егоров Валентин Николаевич

Мать ребёнка: Егорова Мария Григорьевна

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
03.07.1923

Сын: Егоров Николай Николаевич

Мать ребёнка: Егорова Мария Григорьевна

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Бракосочетание
После 1924

Жена: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
После 1925

Дочь: Раиса Николаевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
После 1925 ст.
Москва, город федерального значения Москва
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