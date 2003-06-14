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Ярославский Евгений Васильевич

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Место рождения

Верея, Наро-Фоминский, Московская область

Дата рождения

11.10.1938

Дата смерти

14.06.2003

Пол

Мужской

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1938

Отец: Ярославский Василий Михайлович

Мать: Ярославская Полина Николаевна

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
26.06.1971

Сын: Ярославский Алексей Евгеньевич

Мать ребёнка: Ярославская Галина Абросимовна

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ярославский Андрей Евгеньевич

Мать ребёнка: Ярославская Галина Абросимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ярославская Галина Абросимовна

Смерть
14.06.2003
Верея, Наро-Фоминский, Московская область
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