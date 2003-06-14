Ярославский Евгений Васильевич
Место рождения
Дата рождения11.10.1938
Дата смерти14.06.2003
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1938
Рождение ребёнка
26.06.1971
Сын: Ярославский Алексей Евгеньевич
Мать ребёнка: Ярославская Галина Абросимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ярославский Андрей Евгеньевич
Мать ребёнка: Ярославская Галина Абросимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.06.2003