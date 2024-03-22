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Ярославский Василий Михайлович

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Место рождения

Верея, Наро-Фоминский, Московская область

Дата рождения

21.03.1905 ст.

Дата смерти

21.01.1947

Пол

Мужской

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1905 ст.

Отец: Ярославский Михаил Матвеевич

Мать: Ярославская Наталья Егоровна

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
ц.Царе-Константиновская (г. Верея)
Бракосочетание
01.10.1930

Жена: Ярославская Полина Николаевна

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
04.04.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ярославская Полина Николаевна

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
16.10.1934

Дочь: Парфианова Галина Васильевна

Мать ребёнка: Ярославская Полина Николаевна

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
11.10.1938

Сын: Ярославский Евгений Васильевич

Мать ребёнка: Ярославская Полина Николаевна

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Военная служба
07.07.1941
Место призыва: Верейский РВК, Московская обл., Верейский р-н Дата поступления на службу: 07.07.1941 Воинское звание: рядовой Воинская часть: 90 ошисб 18 шисбр РГК
Награда
26.10.1943
Медаль «За боевые заслуги» Даты подвига: 13.10.1943-18.10.1943 Приказ подразделения №: 207 от: 26.10.1943 Издан: 18 шисбр РГК Белорусского фронта
Демобилизация
03.08.1944
Воинское звание: красноармеец Воинская часть: 18 штурм. сап. бр. Судьба: Не годен Дата выбытия: 03.08.1944 Госпиталь: ЭГ 2176 Номер свидетельства: 34/61
Смерть
21.01.1947
Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Найден замерзшим в Подмосковье при сопровождении (после ограбления) конвоя с провизией. Похоронен в г. Верея на Вознесенском кладбище
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