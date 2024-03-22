Ярославский Василий Михайлович
Место рождения
Дата рождения21.03.1905 ст.
Дата смерти21.01.1947
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1905 ст.
ц.Царе-Константиновская (г. Верея)
Бракосочетание
01.10.1930
Рождение ребёнка
04.04.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ярославская Полина Николаевна
Рождение ребёнка
16.10.1934
Дочь: Парфианова Галина Васильевна
Мать ребёнка: Ярославская Полина Николаевна
Рождение ребёнка
11.10.1938
Сын: Ярославский Евгений Васильевич
Мать ребёнка: Ярославская Полина Николаевна
Военная служба
07.07.1941
Место призыва: Верейский РВК, Московская обл., Верейский р-н Дата поступления на службу: 07.07.1941 Воинское звание: рядовой Воинская часть: 90 ошисб 18 шисбр РГК
Награда
26.10.1943
Медаль «За боевые заслуги» Даты подвига: 13.10.1943-18.10.1943 Приказ подразделения №: 207 от: 26.10.1943 Издан: 18 шисбр РГК Белорусского фронта
Демобилизация
03.08.1944
Воинское звание: красноармеец Воинская часть: 18 штурм. сап. бр. Судьба: Не годен Дата выбытия: 03.08.1944 Госпиталь: ЭГ 2176 Номер свидетельства: 34/61
Смерть
21.01.1947
Найден замерзшим в Подмосковье при сопровождении (после ограбления) конвоя с провизией. Похоронен в г. Верея на Вознесенском кладбище