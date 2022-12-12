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Ярославский Михаил Матвеевич

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Место рождения

Верея, Наро-Фоминский, Московская область

Дата рождения

07.01.1876 ст.

Дата смерти

14.07.1944

Пол

Мужской

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1876 ст.

Отец: Ярославский Матвей Яковлевич

Мать: Ярославская Аграфена Алексеевна

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
ц. Царе-Константиновская (г. Верея)
Место жительства
С 1876 по 1944
Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Бракосочетание
10.11.1897 ст.

Жена: Ярославская Наталья Егоровна

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
ц.Царе-Константиновская (г. Верея)
Рождение ребёнка
18.08.1898 ст.

Дочь: Ярославская Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Ярославская Наталья Егоровна

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
ц.Царе-Константиновская (г. Верея)
Рождение ребёнка
15.07.1899 ст.

Дочь: Данилкина Серафима Михайловна

Мать ребёнка: Ярославская Наталья Егоровна

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
ц.Царе-Константиновская (г. Верея)
Рождение ребёнка
13.01.1901 ст.

Дочь: Ярославская Александра Михайловна

Мать ребёнка: Ярославская Наталья Егоровна

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
ц.Царе-Константиновская (г. Верея)
Рождение ребёнка
Около 1903 ст.

Сын: Ярославский Николай Михайлович

Мать ребёнка: Ярославская Наталья Егоровна

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
ц.Царе-Константиновская (г. Верея)
Рождение ребёнка
03.04.1905 ст.

Сын: Ярославский Василий Михайлович

Мать ребёнка: Ярославская Наталья Егоровна

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
ц.Царе-Константиновская (г. Верея)
Рождение ребёнка
15.03.1907 ст.

Дочь: Ярославская Клавдия Михайловна

Мать ребёнка: Ярославская Наталья Егоровна

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
ц.Царе-Константиновская (г. Верея)
Рождение ребёнка
23.03.1910 ст.

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Ярославская Наталья Егоровна

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
ц.Царе-Константиновская (г. Верея)
Рождение ребёнка
16.03.1912 ст.

Сын: Ярославский Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Ярославская Наталья Егоровна

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
ц.Царе-Константиновская (г. Верея)
Рождение ребёнка
16.05.1913 ст.

Сын: Ярославский Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Ярославская Наталья Егоровна

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
ц.Царе-Константиновская (г. Верея)
Рождение ребёнка
16.07.1914 ст.

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Ярославская Наталья Егоровна

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
ц.Царе-Константиновская (г. Верея)
Рождение ребёнка
02.05.1916 ст.

Сын: Ярославский Николай Михайлович

Мать ребёнка: Ярославская Наталья Егоровна

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
ц.Царе-Константиновская (г. Верея)
Смерть
14.07.1944
Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Умер от расстройства сердечной деятельности в г. Верея. Похоронен в г. Верея на Вознесенском кладбище.
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