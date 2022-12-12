Ярославский Михаил Матвеевич
Место рождения
Дата рождения07.01.1876 ст.
Дата смерти14.07.1944
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: Ярославская Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Ярославская Наталья Егоровна
Дочь: Данилкина Серафима Михайловна
Мать ребёнка: Ярославская Наталья Егоровна
Дочь: Ярославская Александра Михайловна
Мать ребёнка: Ярославская Наталья Егоровна
Сын: Ярославский Николай Михайлович
Мать ребёнка: Ярославская Наталья Егоровна
Сын: Ярославский Василий Михайлович
Мать ребёнка: Ярославская Наталья Егоровна
Дочь: Ярославская Клавдия Михайловна
Мать ребёнка: Ярославская Наталья Егоровна
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Ярославская Наталья Егоровна
Сын: Ярославский Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Ярославская Наталья Егоровна
Сын: Ярославский Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Ярославская Наталья Егоровна
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Ярославская Наталья Егоровна
Сын: Ярославский Николай Михайлович
Мать ребёнка: Ярославская Наталья Егоровна