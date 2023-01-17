Ярославский Матвей Яковлевич
Место рождения
Дата рождения05.08.1834 ст.
Дата смерти03.05.1911 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1834 ст.
Отец: не указан
Мать: Настасья Елисеева
Родился в д. Абросово (г. Верея), Верейский уезд, Московская губ. Внебрачный, незаконорожденный. ц. Троицкая (г. Верея)
Место жительства
С 1834 по 1847 ст.
Дворовый человек. 1834-1847 - Верейской округи сельца Абросова - Вдова майорша Прасковья Петровна Яковлева и дочь-вдова Титулярная советница Александра Семёновна Ярославская .
Бракосочетание
05.02.1861 ст.
ц. Царе-Константиновская (г. Верея)
Место жительства
С 05.02.1861 по 03.09.1911 ст.
Верейский мещанин. Проживал (был домовладельцем) на ул. Царя-Константиновской (ныне перекрёсток ул.Пролетарская и Спартаковского пер.).
Рождение ребёнка
Около 1862 ст.
Сын: Ярославский Василий Матвеевич
Мать ребёнка: Ярославская Аграфена Алексеевна
ц. Царе-Константиновская (г. Верея)
Рождение ребёнка
Около 1864 ст.
Дочь: Щелкова Екатерина Матвеевна
Мать ребёнка: Ярославская Аграфена Алексеевна
ц. Царе-Константиновская (г. Верея)
Рождение ребёнка
Около 1868 ст.
Дочь: Нечаева Анна Матвеевна
Мать ребёнка: Ярославская Аграфена Алексеевна
ц. Царе-Константиновская (г. Верея)
Рождение ребёнка
?.12.1870 ст.
Сын: Ярославский Николай Матвеевич
Мать ребёнка: Ярославская Аграфена Алексеевна
ц. Царе-Константиновская (г. Верея)
Рождение ребёнка
10.06.1873 ст.
Сын: Ярославский Иван Матвеевич
Мать ребёнка: Ярославская Аграфена Алексеевна
ц. Царе-Константиновская (г. Верея)
Рождение ребёнка
07.01.1876 ст.
Сын: Ярославский Михаил Матвеевич
Мать ребёнка: Ярославская Аграфена Алексеевна
ц. Царе-Константиновская (г. Верея)
Рождение ребёнка
Около 1878 ст.
Сын: Ярославский Пётр Матвеевич
Мать ребёнка: Ярославская Аграфена Алексеевна
ц.Царе-Константиновская (г. Верея)
Рождение ребёнка
13.01.1882 ст.
Дочь: Гарифова Фелицата Матвеевна
Мать ребёнка: Ярославская Аграфена Алексеевна
ц.Царе-Константиновская (г. Верея)
Смерть
03.05.1911 ст.
Умер от старческой дряхлости в Верее. Похоронен на Вознесенском кладбище. ц.Царе-Константиновская (г. Верея)