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Ярославский Матвей Яковлевич

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Место рождения

Волково, Наро-Фоминский, Московская область

Дата рождения

05.08.1834 ст.

Дата смерти

03.05.1911 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1834 ст.

Отец: не указан

Мать: Настасья Елисеева

Волково, Наро-Фоминский, Московская область
Родился в д. Абросово (г. Верея), Верейский уезд, Московская губ. Внебрачный, незаконорожденный. ц. Троицкая (г. Верея)
Место жительства
С 1834 по 1847 ст.
Волково, Наро-Фоминский, Московская область
Дворовый человек. 1834-1847 - Верейской округи сельца Абросова - Вдова майорша Прасковья Петровна Яковлева и дочь-вдова Титулярная советница Александра Семёновна Ярославская .
Бракосочетание
05.02.1861 ст.

Жена: Ярославская Аграфена Алексеевна

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
ц. Царе-Константиновская (г. Верея)
Место жительства
С 05.02.1861 по 03.09.1911 ст.
Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Верейский мещанин. Проживал (был домовладельцем) на ул. Царя-Константиновской (ныне перекрёсток ул.Пролетарская и Спартаковского пер.).
Рождение ребёнка
Около 1862 ст.

Сын: Ярославский Василий Матвеевич

Мать ребёнка: Ярославская Аграфена Алексеевна

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
ц. Царе-Константиновская (г. Верея)
Рождение ребёнка
Около 1864 ст.

Дочь: Щелкова Екатерина Матвеевна

Мать ребёнка: Ярославская Аграфена Алексеевна

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
ц. Царе-Константиновская (г. Верея)
Рождение ребёнка
Около 1868 ст.

Дочь: Нечаева Анна Матвеевна

Мать ребёнка: Ярославская Аграфена Алексеевна

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
ц. Царе-Константиновская (г. Верея)
Рождение ребёнка
?.12.1870 ст.

Сын: Ярославский Николай Матвеевич

Мать ребёнка: Ярославская Аграфена Алексеевна

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
ц. Царе-Константиновская (г. Верея)
Рождение ребёнка
10.06.1873 ст.

Сын: Ярославский Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Ярославская Аграфена Алексеевна

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
ц. Царе-Константиновская (г. Верея)
Рождение ребёнка
07.01.1876 ст.

Сын: Ярославский Михаил Матвеевич

Мать ребёнка: Ярославская Аграфена Алексеевна

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
ц. Царе-Константиновская (г. Верея)
Рождение ребёнка
Около 1878 ст.

Сын: Ярославский Пётр Матвеевич

Мать ребёнка: Ярославская Аграфена Алексеевна

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
ц.Царе-Константиновская (г. Верея)
Рождение ребёнка
13.01.1882 ст.

Дочь: Гарифова Фелицата Матвеевна

Мать ребёнка: Ярославская Аграфена Алексеевна

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
ц.Царе-Константиновская (г. Верея)
Смерть
03.05.1911 ст.
Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Умер от старческой дряхлости в Верее. Похоронен на Вознесенском кладбище. ц.Царе-Константиновская (г. Верея)
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