Настасья Елисеева (Алексеева, Моисеева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Настасья Елисеева (Алексеева, Моисеева)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800 ст.

Дата смерти

С 1858 по 1860 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Родилась в Москве или с. Абрасово/Верея Верейский у. Московская губ.
Место жительства
С 1814 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Дворовая девка. Исповедная ведомость 1814 г. Пречистенский Сорок. ц. Введенская В Быв. Новинском Монастыре. Дворовая девица у Майорши - Прасковьи Петровны Яковлевой, её зятя титурярного советника Га... Показать все
Рождение ребёнка
28.01.1827 ст.

Сын: Иоанн Семёнович

Отец ребёнка: не указан

Волково, Наро-Фоминский, Московская область
Место жительства
С 1827 по 1848 ст.
Волково, Наро-Фоминский, Московская область
Дворовая девка. 1827-1835 - Верейской округи сельца Абросова - Вдова Секунд-майорша Параскева Петрова Яковлева. Дворовая её девка Настасья Елисеева. 1835-1850 - Верейской округи сельца Абросова - Вд... Показать все
Рождение ребёнка
20.01.1830 ст.

Сын: Неофит Стефанов

Отец ребёнка: не указан

Волково, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
16.07.1831 ст.

Дочь: Мария Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Волково, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
25.02.1833 ст.

Сын: Василий Яковлевич

Отец ребёнка: не указан

Волково, Наро-Фоминский, Московская область
Незаконнорожденный.
Рождение ребёнка
05.08.1834 ст.

Сын: Ярославский Матвей Яковлевич

Отец ребёнка: не указан

Волково, Наро-Фоминский, Московская область
Родился в д. Абросово (г. Верея), Верейский уезд, Московская губ. Внебрачный, незаконорожденный. ц. Троицкая (г. Верея)
Место жительства
С 1850 по 1858 ст.
Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Причислена в 1850 году по Указу московской казенной палаты 25.08.1850 г. За №27844 из Вольноотпущенных от Г. Ярославской. Верейская мещанка (указана без сына).
Смерть
С 1858 по 1860 ст.
Верея, Наро-Фоминский, Московская область
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