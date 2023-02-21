Настасья Елисеева (Алексеева, Моисеева)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800 ст.
Дата смертиС 1858 по 1860 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800 ст.
Родилась в Москве или с. Абрасово/Верея Верейский у. Московская губ.
Место жительства
С 1814 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Дворовая девка. Исповедная ведомость 1814 г. Пречистенский Сорок. ц. Введенская В Быв. Новинском Монастыре. Дворовая девица у Майорши - Прасковьи Петровны Яковлевой, её зятя титурярного советника Га... Показать все
Рождение ребёнка
28.01.1827 ст.
Сын: Иоанн Семёнович
Место жительства
С 1827 по 1848 ст.
Дворовая девка. 1827-1835 - Верейской округи сельца Абросова - Вдова Секунд-майорша Параскева Петрова Яковлева. Дворовая её девка Настасья Елисеева. 1835-1850 - Верейской округи сельца Абросова - Вд... Показать все
Рождение ребёнка
20.01.1830 ст.
Сын: Неофит Стефанов
Рождение ребёнка
16.07.1831 ст.
Дочь: Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
25.02.1833 ст.
Сын: Василий Яковлевич
Незаконнорожденный.
Рождение ребёнка
05.08.1834 ст.
Сын: Ярославский Матвей Яковлевич
Родился в д. Абросово (г. Верея), Верейский уезд, Московская губ. Внебрачный, незаконорожденный. ц. Троицкая (г. Верея)
Место жительства
С 1850 по 1858 ст.
Причислена в 1850 году по Указу московской казенной палаты 25.08.1850 г. За №27844 из Вольноотпущенных от Г. Ярославской. Верейская мещанка (указана без сына).
Смерть
С 1858 по 1860 ст.