Ярославская (Тарасова) Аграфена (Агриппина) Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярославская (Тарасова) Аграфена (Агриппина) Алексеевна

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Место рождения

Митяево, Наро-Фоминский, Московская область

Дата рождения

15.06.1843 ст.

Дата смерти

После 1900 ст.

Пол

Женский

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1843 ст.

Отец: Тарасов Алексей Иванович

Мать: Тарасова Наталья Андреевна

Митяево, Наро-Фоминский, Московская область
д. Митяево Удельное вед. Борисовская вол. Можайский у. Московская губ. ц.Царе-Константиновская (г. Верея) Солдатская дочь
Бракосочетание
05.02.1861 ст.

Муж: Ярославский Матвей Яковлевич

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
ц. Царе-Константиновская (г. Верея)
Рождение ребёнка
Около 1862 ст.

Сын: Ярославский Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Ярославский Матвей Яковлевич

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
ц. Царе-Константиновская (г. Верея)
Рождение ребёнка
Около 1864 ст.

Дочь: Щелкова Екатерина Матвеевна

Отец ребёнка: Ярославский Матвей Яковлевич

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
ц. Царе-Константиновская (г. Верея)
Рождение ребёнка
Около 1868 ст.

Дочь: Нечаева Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Ярославский Матвей Яковлевич

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
ц. Царе-Константиновская (г. Верея)
Рождение ребёнка
?.12.1870 ст.

Сын: Ярославский Николай Матвеевич

Отец ребёнка: Ярославский Матвей Яковлевич

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
ц. Царе-Константиновская (г. Верея)
Рождение ребёнка
10.06.1873 ст.

Сын: Ярославский Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Ярославский Матвей Яковлевич

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
ц. Царе-Константиновская (г. Верея)
Рождение ребёнка
07.01.1876 ст.

Сын: Ярославский Михаил Матвеевич

Отец ребёнка: Ярославский Матвей Яковлевич

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
ц. Царе-Константиновская (г. Верея)
Рождение ребёнка
Около 1878 ст.

Сын: Ярославский Пётр Матвеевич

Отец ребёнка: Ярославский Матвей Яковлевич

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
ц.Царе-Константиновская (г. Верея)
Рождение ребёнка
13.01.1882 ст.

Дочь: Гарифова Фелицата Матвеевна

Отец ребёнка: Ярославский Матвей Яковлевич

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
ц.Царе-Константиновская (г. Верея)
Смерть
После 1900 ст.
Верея, Наро-Фоминский, Московская область
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