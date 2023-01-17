Ярославская (Тарасова) Аграфена (Агриппина) Алексеевна
Место рождения
Дата рождения15.06.1843 ст.
Дата смертиПосле 1900 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
15.06.1843 ст.
д. Митяево Удельное вед. Борисовская вол. Можайский у. Московская губ. ц.Царе-Константиновская (г. Верея) Солдатская дочь
Бракосочетание
05.02.1861 ст.
ц. Царе-Константиновская (г. Верея)
Рождение ребёнка
Около 1862 ст.
Сын: Ярославский Василий Матвеевич
Отец ребёнка: Ярославский Матвей Яковлевич
ц. Царе-Константиновская (г. Верея)
Рождение ребёнка
Около 1864 ст.
Дочь: Щелкова Екатерина Матвеевна
Отец ребёнка: Ярославский Матвей Яковлевич
ц. Царе-Константиновская (г. Верея)
Рождение ребёнка
Около 1868 ст.
Дочь: Нечаева Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Ярославский Матвей Яковлевич
ц. Царе-Константиновская (г. Верея)
Рождение ребёнка
?.12.1870 ст.
Сын: Ярославский Николай Матвеевич
Отец ребёнка: Ярославский Матвей Яковлевич
ц. Царе-Константиновская (г. Верея)
Рождение ребёнка
10.06.1873 ст.
Сын: Ярославский Иван Матвеевич
Отец ребёнка: Ярославский Матвей Яковлевич
ц. Царе-Константиновская (г. Верея)
Рождение ребёнка
07.01.1876 ст.
Сын: Ярославский Михаил Матвеевич
Отец ребёнка: Ярославский Матвей Яковлевич
ц. Царе-Константиновская (г. Верея)
Рождение ребёнка
Около 1878 ст.
Сын: Ярославский Пётр Матвеевич
Отец ребёнка: Ярославский Матвей Яковлевич
ц.Царе-Константиновская (г. Верея)
Рождение ребёнка
13.01.1882 ст.
Дочь: Гарифова Фелицата Матвеевна
Отец ребёнка: Ярославский Матвей Яковлевич
ц.Царе-Константиновская (г. Верея)
Смерть
После 1900 ст.