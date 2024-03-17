Тарасов Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТарасов Алексей Иванович

Тарасов Алексей Иванович

Место рождения

Митяево, Наро-Фоминский, Московская область

Дата рождения

Около 1823 ст.

Дата смерти

С 1848 по 1858 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823 ст.

Отец: Тарасов Иван больший Филимонович

Мать: Тарасова Авдотья (Евдокия) Ивановна

Митяево, Наро-Фоминский, Московская область
ц.Царе-Константиновская (г. Верея)
Место жительства
С 1823 по 1843 ст.
Митяево, Наро-Фоминский, Московская область
Бракосочетание
16.07.1841 ст.

Жена: Тарасова (Стрепихеева) Наталья Андреевна

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
ц.Царе-Константиновская (г. Верея)
Военная служба
С 1843 ст.
Рождение ребёнка
15.06.1843 ст.

Дочь: Ярославская (Тарасова) Аграфена (Агриппина) Алексеевна

Мать ребёнка: Тарасова (Стрепихеева) Наталья Андреевна

Митяево, Наро-Фоминский, Московская область
д. Митяево Удельное вед. Борисовская вол. Можайский у. Московская губ. ц.Царе-Константиновская (г. Верея) Солдатская дочь
Смерть
С 1848 по 1858 ст.
Рекрут. Погиб на службе.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.