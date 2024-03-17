Тарасов Алексей Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1823 ст.
Дата смертиС 1848 по 1858 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823 ст.
ц.Царе-Константиновская (г. Верея)
Место жительства
С 1823 по 1843 ст.
Бракосочетание
16.07.1841 ст.
Верея, Наро-Фоминский, Московская область
ц.Царе-Константиновская (г. Верея)
Военная служба
С 1843 ст.
Рождение ребёнка
15.06.1843 ст.
Дочь: Ярославская (Тарасова) Аграфена (Агриппина) Алексеевна
Мать ребёнка: Тарасова (Стрепихеева) Наталья Андреевна
д. Митяево Удельное вед. Борисовская вол. Можайский у. Московская губ. ц.Царе-Константиновская (г. Верея) Солдатская дочь
Смерть
С 1848 по 1858 ст.
Рекрут. Погиб на службе.