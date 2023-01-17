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Тарасова (Стрепихеева) Наталья Андреевна

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Место рождения

Верея, Наро-Фоминский, Московская область

Дата рождения

С 1822 по 1824 ст.

Дата смерти

После 1864 ст.

Пол

Женский

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1822 по 1824 ст.

Отец: Стрепихеев Андрей Ефимович

Мать: Стрепихеева Екатерина Петровна

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
ц. Ильинская (г. Верея)
Бракосочетание
16.07.1841 ст.

Муж: Тарасов Алексей Иванович

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
ц.Царе-Константиновская (г. Верея)
Место жительства
С 16.07.1841 по 1848 ст.
Митяево, Наро-Фоминский, Московская область
1841 - Вышла замуж и переехала к мужу 1847 - Солдатка
Рождение ребёнка
15.06.1843 ст.

Дочь: Ярославская Аграфена Алексеевна

Отец ребёнка: Тарасов Алексей Иванович

Митяево, Наро-Фоминский, Московская область
д. Митяево Удельное вед. Борисовская вол. Можайский у. Московская губ. ц.Царе-Константиновская (г. Верея) Солдатская дочь
Место жительства
1864 ст.
Верея, Наро-Фоминский, Московская область
1864 - Вдова-солдатка проживает с дочерью у зятя Ярославского Матвея Яковлевича
Смерть
После 1864 ст.
Верея, Наро-Фоминский, Московская область
ц. Ильинская или ц. Царе-Константиновская (г. Верея)
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