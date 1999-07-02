Ярославский Валентин Васильевич
Место рождения
Дата рождения04.04.1931
Дата смерти02.07.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1931
Бракосочетание
28.05.1955
Рождение ребёнка
23.03.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ярославская Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
26.08.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ярославская Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Котова Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Котова Валентина
Смерть
02.07.1999