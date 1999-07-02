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Ярославский Валентин Васильевич

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Место рождения

Верея, Наро-Фоминский, Московская область

Дата рождения

04.04.1931

Дата смерти

02.07.1999

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1904 г.р.

Жена

1936 г.р.

Дети

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Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1931

Отец: Ярославский Василий Михайлович

Мать: Ярославская Полина Николаевна

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Бракосочетание
28.05.1955

Жена: Ярославская Екатерина Николаевна

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
23.03.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ярославская Екатерина Николаевна

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
26.08.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ярославская Екатерина Николаевна

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Котова Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котова Валентина

Смерть
02.07.1999
Верея, Наро-Фоминский, Московская область
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