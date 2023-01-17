Ярославская (Красульникова) Екатерина Николаевна
Место рождения
Дата рождения04.10.1936
Дата смерти27.03.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1936
Бракосочетание
28.05.1955
Рождение ребёнка
23.03.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ярославский Валентин Васильевич
Рождение ребёнка
26.08.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ярославский Валентин Васильевич
Смерть
27.03.1975