Ярославская (Красульникова) Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярославская (Красульникова) Екатерина Николаевна

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Место рождения

Набережная Слобода, Наро-Фоминский, Московская область

Дата рождения

04.10.1936

Дата смерти

27.03.1975

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

Около 1917 г.р.

Муж

1931 г.р.

Дети

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Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1936

Отец: Красульников Николай Иванович

Мать: Красульникова Анастасия Васильевна

Набережная Слобода, Наро-Фоминский, Московская область
Бракосочетание
28.05.1955

Муж: Ярославский Валентин Васильевич

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
23.03.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ярославский Валентин Васильевич

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
26.08.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ярославский Валентин Васильевич

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Смерть
27.03.1975
Верея, Наро-Фоминский, Московская область
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