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Красульников Николай Иванович

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Место рождения

Набережная Слобода, Наро-Фоминский, Московская область

Дата рождения

25.11.1911 ст.

Дата смерти

13.03.1945

Пол

Мужской

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1911 ст.

Отец: Красульников Иван Алексеевич

Мать: Красульникова Вассилиса Гавриловна

Набережная Слобода, Наро-Фоминский, Московская область
Бракосочетание
Около 1935

Жена: Красульникова Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
04.10.1936

Дочь: Ярославская Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Красульникова Анастасия Васильевна

Набережная Слобода, Наро-Фоминский, Московская область
Смерть
13.03.1945
пос. Шаркерестур (Венгрия, графство Фейер)
Воевал в ВОВ, погиб в Венгрии, около с. Шаркерестур.
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