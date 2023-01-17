Красульников Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения25.11.1911 ст.
Дата смерти13.03.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1911 ст.
Бракосочетание
Около 1935
Рождение ребёнка
04.10.1936
Дочь: Ярославская Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Красульникова Анастасия Васильевна
Смерть
13.03.1945
пос. Шаркерестур (Венгрия, графство Фейер)
Воевал в ВОВ, погиб в Венгрии, около с. Шаркерестур.