Красульникова Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красульникова Анастасия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1917

Дата смерти

После 1975

Пол

Женский

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1917

Отец: Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1935

Муж: Красульников Николай Иванович

Рождение ребёнка
04.10.1936

Дочь: Ярославская Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Красульников Николай Иванович

Набережная Слобода, Наро-Фоминский, Московская область
Смерть
После 1975
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