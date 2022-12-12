Красульникова Анастасия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1917
Дата смертиПосле 1975
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1917
Отец: Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1935
Рождение ребёнка
04.10.1936
Дочь: Ярославская Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Красульников Николай Иванович
Набережная Слобода, Наро-Фоминский, Московская область
Смерть
После 1975