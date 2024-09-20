Ипатова Евфросинья Ивановна
Место рождения
Дата рождения17.09.1876 ст.
Дата смертиПосле 1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Иван Иванович
Мать: Марфа Фёдоровна
Дочь: Ипатова Мавра Васильевна
Отец ребёнка: Ипатов Василий Матвеевич
Отец ребёнка: Ипатов Василий Матвеевич
Отец ребёнка: Ипатов Василий Матвеевич
Отец ребёнка: Ипатов Василий Матвеевич
Дочь: Ипатова Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Ипатов Василий Матвеевич
Дочь: Ипатова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Ипатов Василий Матвеевич
Дочь: Сорокина (Ипатова Жегличева) Федосья Васильевна
Отец ребёнка: Ипатов Василий Матвеевич
Дочь: Ипатова Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Ипатов Василий Матвеевич
Дочь: Ипатова Евфросиния Васильевна
Отец ребёнка: Ипатов Василий Матвеевич
Дочь: Ипатова Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Ипатов Василий Матвеевич
Отец ребёнка: Ипатов Василий Матвеевич
Дочь: Семьянинова-Грачева-Красульникова (Ипатова) Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Ипатов Василий Матвеевич