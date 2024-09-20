Ипатова Евфросинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ипатова Евфросинья Ивановна

Место рождения

Курапово, Наро-Фоминский, Московская область

Дата рождения

17.09.1876 ст.

Дата смерти

После 1959

Пол

Женский

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1876 ст.

Отец: Иван Иванович

Мать: Марфа Фёдоровна

Курапово, Наро-Фоминский, Московская область
Бракосочетание
24.01.1896 ст.

Муж: Ипатов Василий Матвеевич

Набережная Слобода, Наро-Фоминский, Московская область
ц. Успепнская
Рождение ребёнка
26.04.1897

Дочь: Ипатова Мавра Васильевна

Отец ребёнка: Ипатов Василий Матвеевич

Рождение ребёнка
17.12.1898 ст.

Сын: Ипатов Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Ипатов Василий Матвеевич

Набережная Слобода, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
21.09.1901

Сын: Ипатов Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Ипатов Василий Матвеевич

Рождение ребёнка
23.05.1903

Сын: Ипатов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Ипатов Василий Матвеевич

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Ипатова Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Ипатов Василий Матвеевич

Рождение ребёнка
30.03.1906

Дочь: Ипатова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Ипатов Василий Матвеевич

Рождение ребёнка
31.03.1908 ст.

Дочь: Сорокина (Ипатова Жегличева) Федосья Васильевна

Отец ребёнка: Ипатов Василий Матвеевич

Набережная Слобода, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
23.04.1910

Дочь: Ипатова Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Ипатов Василий Матвеевич

Рождение ребёнка
16.09.1912

Дочь: Ипатова Евфросиния Васильевна

Отец ребёнка: Ипатов Василий Матвеевич

Рождение ребёнка
22.04.1914

Дочь: Ипатова Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Ипатов Василий Матвеевич

Рождение ребёнка
30.08.1915

Сын: Ипатов Семен Васильевич

Отец ребёнка: Ипатов Василий Матвеевич

Рождение ребёнка
10.04.1917 ст.

Дочь: Семьянинова-Грачева-Красульникова (Ипатова) Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Ипатов Василий Матвеевич

Москва, город федерального значения Москва
МОСКВА. ПРЕЧИСТЕНСКИЙ СОРОК. ЦЕРКОВЬ БОГОЯВЛЕНСКАЯ В ЯМСКОЙ ДОРОГОМИЛОВСКОЙ СЛОБОДЕ
Смерть
После 1959
Набережная Слобода, Наро-Фоминский, Московская область

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