Набережная Слобода
Наро-Фоминский, Московская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1520Берег (Набережная), сл. вл.при р. Протве.101048148167Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
946. Набережная Слободка (Бышегородок), село бывшее владельческое, при речке Протве, дворов 43, жителей 270, церковь православная, школа, 2 лавки
Населённые местности Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Село Набережная слобода 10½Московско-Брестская железная дорога, станция Шелковка. 3761Земское училище, помещичья усадьба Н-ков Графа П. П. Шувалова и казенная винная лавка.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
42288Набережная Слободадеревня55°15'с.ш.36°12'в.д.N-37-025
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
46750000541д Набережная Слободадеревня