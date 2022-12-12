Кадетов (Щеголев) Григорий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кадетов (Щеголев) Григорий Степанович

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Место рождения

Кубинка, Одинцовский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1855 ст.

Дата смерти

07.02.1892 ст.

Пол

Мужской

Отец

1804 г.р.

Мать

1826 г.р.

Жена

Около 1860 г.р.

Дети

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855 ст.

Отец: Щеголев Степан Иванович

Мать: Щеголева Мавра Ермолаевна

Кубинка, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
06.11.1881 ст.

Жена: Кадетова-Щеголева Алёна Егоровна

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
ц. Троицкая (г. Верея) Фамилия с Щеголева на Кадетова изменена 19.05.1897 г. Указ МДК № 5304.
Работа или профессия
С 1881 по 1892 ст.
Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Старший мастеровой шорного дела, Запасный рядовой 4й батареи 6й артиллерийской бригады из крестьян.
Военная служба
До 1881 ст.
Запасный рядовой 4й батареи 6й артиллерийской бригады
Рождение ребёнка
23.01.1883 ст.

Дочь: Егорова Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Кадетова-Щеголева Алёна Егоровна

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
ц.Ильинская (г.Верея)
Рождение ребёнка
Около 1886 ст.

Дочь: Лупичева Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Кадетова-Щеголева Алёна Егоровна

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1887 ст.

Сын: Кадетов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Кадетова-Щеголева Алёна Егоровна

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1887 ст.

Сын: Кадетов Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Кадетова-Щеголева Алёна Егоровна

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
06.11.1889 ст.

Дочь: Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Кадетова-Щеголева Алёна Егоровна

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
12.11.1891 ст.

Сын: Кадетов Дмитрий Григорьевич

Мать ребёнка: Кадетова-Щеголева Алёна Егоровна

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Смерть
07.02.1892 ст.
Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Ум. от чёрной оспы. Похоронен в г. Верея на Вознесенском кладбище. ц. Ильинская (г. Верея)
Смена фамилии
19.05.1897 ст.
Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Фамилия с Щеголева на Кадетова изменена 19.05.1897 г. Указ МДК № 5304.
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