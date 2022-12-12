Кадетов (Щеголев) Григорий Степанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1855 ст.
Дата смерти07.02.1892 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1855 ст.
Отец: Щеголев Степан Иванович
Бракосочетание
06.11.1881 ст.
ц. Троицкая (г. Верея) Фамилия с Щеголева на Кадетова изменена 19.05.1897 г. Указ МДК № 5304.
Работа или профессия
С 1881 по 1892 ст.
Старший мастеровой шорного дела, Запасный рядовой 4й батареи 6й артиллерийской бригады из крестьян.
Военная служба
До 1881 ст.
Запасный рядовой 4й батареи 6й артиллерийской бригады
Рождение ребёнка
23.01.1883 ст.
Дочь: Егорова Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Кадетова-Щеголева Алёна Егоровна
ц.Ильинская (г.Верея)
Рождение ребёнка
Около 1886 ст.
Дочь: Лупичева Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Кадетова-Щеголева Алёна Егоровна
Рождение ребёнка
Около 1887 ст.
Мать ребёнка: Кадетова-Щеголева Алёна Егоровна
Рождение ребёнка
Около 1887 ст.
Сын: Кадетов Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Кадетова-Щеголева Алёна Егоровна
Рождение ребёнка
06.11.1889 ст.
Дочь: Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Кадетова-Щеголева Алёна Егоровна
Рождение ребёнка
12.11.1891 ст.
Сын: Кадетов Дмитрий Григорьевич
Мать ребёнка: Кадетова-Щеголева Алёна Егоровна
Смерть
07.02.1892 ст.
Ум. от чёрной оспы. Похоронен в г. Верея на Вознесенском кладбище. ц. Ильинская (г. Верея)
Смена фамилии
19.05.1897 ст.
Фамилия с Щеголева на Кадетова изменена 19.05.1897 г. Указ МДК № 5304.