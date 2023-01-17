Щеголева Мавра Ермолаевна
Место рождения
Дата рождения24.04.1826 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1826 ст.
Отец: Ермолай Филатов
Мать: Мавра Герасимова
Бракосочетание
Между 1842 и 1847 ст.
Рождение ребёнка
1850
Сын: Гавриил Степанович
Отец ребёнка: Щеголев Степан Иванович
Рождение ребёнка
Около 1855 ст.
Сын: Кадетов Григорий Степанович
Отец ребёнка: Щеголев Степан Иванович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Ирина Степановна
Отец ребёнка: Щеголев Степан Иванович
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Александра Степановна
Отец ребёнка: Щеголев Степан Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Степановна
Отец ребёнка: Щеголев Степан Иванович
Смерть
Неизвестно