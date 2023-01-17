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Щеголева Мавра Ермолаевна

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Место рождения

Кубинка, Одинцовский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

24.04.1826 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1826 ст.

Отец: Ермолай Филатов

Мать: Мавра Герасимова

Кубинка, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Между 1842 и 1847 ст.

Муж: Щеголев Степан Иванович

Кубинка, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Гавриил Степанович

Отец ребёнка: Щеголев Степан Иванович

Рождение ребёнка
Около 1855 ст.

Сын: Кадетов Григорий Степанович

Отец ребёнка: Щеголев Степан Иванович

Кубинка, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Ирина Степановна

Отец ребёнка: Щеголев Степан Иванович

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Александра Степановна

Отец ребёнка: Щеголев Степан Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Степановна

Отец ребёнка: Щеголев Степан Иванович

Смерть
Неизвестно
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