Мавра Герасимова
Место рождения
Дата рожденияС 1788 по 1791 ст.
Дата смертиПосле 1849 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1788 по 1791 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1809 и 1811 ст.
Муж: Ермолай Филатов
Рождение ребёнка
1812
Сын: Егор Ермолаевич
Отец ребёнка: Ермолай Филатов
Рождение ребёнка
1814
Сын: Матвей Ермолаевич
Отец ребёнка: Ермолай Филатов
Рождение ребёнка
1817
Сын: Тимофей Ермолаевич
Отец ребёнка: Ермолай Филатов
Рождение ребёнка
29.07.1819 ст.
Дочь: Авдотья Ермолаевна
Отец ребёнка: Ермолай Филатов
Рождение ребёнка
28.09.1823 ст.
Сын: Яков Ермолаевич
Отец ребёнка: Ермолай Филатов
Рождение ребёнка
24.04.1826 ст.
Дочь: Щеголева Мавра Ермолаевна
Отец ребёнка: Ермолай Филатов
Рождение ребёнка
05.08.1828 ст.
Дочь: Василиса Ермолаевна
Отец ребёнка: Ермолай Филатов
Рождение ребёнка
1832
Сын: Григорий Ермолаевич
Отец ребёнка: Ермолай Филатов
Смерть
После 1849 ст.