Мавра Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавра Герасимова

Место рождения

Кубинка, Одинцовский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

С 1788 по 1791 ст.

Дата смерти

После 1849 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1787 по 1790 г.р.

Дети

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1788 по 1791 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Кубинка, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Между 1809 и 1811 ст.

Муж: Ермолай Филатов

Кубинка, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Егор Ермолаевич

Отец ребёнка: Ермолай Филатов

Рождение ребёнка
1814

Сын: Матвей Ермолаевич

Отец ребёнка: Ермолай Филатов

Рождение ребёнка
1817

Сын: Тимофей Ермолаевич

Отец ребёнка: Ермолай Филатов

Рождение ребёнка
29.07.1819 ст.

Дочь: Авдотья Ермолаевна

Отец ребёнка: Ермолай Филатов

Кубинка, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
28.09.1823 ст.

Сын: Яков Ермолаевич

Отец ребёнка: Ермолай Филатов

Кубинка, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
24.04.1826 ст.

Дочь: Щеголева Мавра Ермолаевна

Отец ребёнка: Ермолай Филатов

Кубинка, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
05.08.1828 ст.

Дочь: Василиса Ермолаевна

Отец ребёнка: Ермолай Филатов

Кубинка, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Григорий Ермолаевич

Отец ребёнка: Ермолай Филатов

Смерть
После 1849 ст.
Кубинка, Одинцовский муниципальный район, Московская область
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