Егор Ермолаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егор Ермолаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

С 1787 по 1790 г.р.

Мать

С 1788 по 1791 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Ермолай Филатов

Мать: Мавра Герасимова

Смерть
Неизвестно
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