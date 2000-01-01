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Егор Ермолаевич
Егор Ермолаевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1812
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Ермолай Филатов
С 1787 по 1790 г.р.
Мать
Мавра Герасимова
С 1788 по 1791 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
SY
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец:
Ермолай Филатов
Мать:
Мавра Герасимова
Смерть
Неизвестно
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