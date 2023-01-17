Кадетова-Щеголева (Еркова) Алёна (Елена) Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кадетова-Щеголева (Еркова) Алёна (Елена) Егоровна

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Место рождения

Верея, Наро-Фоминский, Московская область

Дата рождения

Около 1860 ст.

Дата смерти

После 1928

Пол

Женский

Отец

Около 1812 г.р.

Мать

С 1822 по 1823 г.р.

Муж

Около 1855 г.р.

Дети

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860 ст.

Отец: Ерков Егор Гаврилович

Мать: Еркова Анна Михайловна

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Бракосочетание
06.11.1881 ст.

Муж: Кадетов Григорий Степанович

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
ц. Троицкая (г. Верея) Фамилия с Щеголева на Кадетова изменена 19.05.1897 г. Указ МДК № 5304.
Рождение ребёнка
23.01.1883 ст.

Дочь: Егорова Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Кадетов Григорий Степанович

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
ц.Ильинская (г.Верея)
Рождение ребёнка
Около 1886 ст.

Дочь: Лупичева Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Кадетов Григорий Степанович

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1887 ст.

Сын: Кадетов Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Кадетов Григорий Степанович

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1887 ст.

Сын: Кадетов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Кадетов Григорий Степанович

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
06.11.1889 ст.

Дочь: Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Кадетов Григорий Степанович

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
12.11.1891 ст.

Сын: Кадетов Дмитрий Григорьевич

Отец ребёнка: Кадетов Григорий Степанович

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
15.02.1897 ст.

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Родилась вне брака. Незаконорожденная.
Рождение ребёнка
18.08.1902 ст.

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: не указан

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Родилась вне брака. Незаконорожденная.
Смерть
После 1928
Верея, Наро-Фоминский, Московская область
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