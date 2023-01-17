Кадетова-Щеголева (Еркова) Алёна (Елена) Егоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860 ст.
Дата смертиПосле 1928
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1860 ст.
Отец: Ерков Егор Гаврилович
Мать: Еркова Анна Михайловна
Бракосочетание
06.11.1881 ст.
ц. Троицкая (г. Верея) Фамилия с Щеголева на Кадетова изменена 19.05.1897 г. Указ МДК № 5304.
Рождение ребёнка
23.01.1883 ст.
Дочь: Егорова Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Кадетов Григорий Степанович
ц.Ильинская (г.Верея)
Рождение ребёнка
Около 1886 ст.
Дочь: Лупичева Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Кадетов Григорий Степанович
Рождение ребёнка
Около 1887 ст.
Сын: Кадетов Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Кадетов Григорий Степанович
Рождение ребёнка
Около 1887 ст.
Отец ребёнка: Кадетов Григорий Степанович
Рождение ребёнка
06.11.1889 ст.
Дочь: Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Кадетов Григорий Степанович
Рождение ребёнка
12.11.1891 ст.
Сын: Кадетов Дмитрий Григорьевич
Отец ребёнка: Кадетов Григорий Степанович
Рождение ребёнка
15.02.1897 ст.
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Родилась вне брака. Незаконорожденная.
Рождение ребёнка
18.08.1902 ст.
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: не указан
Родилась вне брака. Незаконорожденная.
Смерть
После 1928