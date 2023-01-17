Еркова Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еркова Анна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1822 по 1823 ст.

Дата смерти

05.03.1901 ст.

Пол

Женский

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1822 по 1823 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
С 1839 по 1840 ст.

Муж: Ерков Егор Гаврилович

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
25.10.1841 ст.

Дочь: Прасковья Егоровна

Отец ребёнка: Ерков Егор Гаврилович

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
С 1842 по 1844 ст.

Дочь: Пелагея Егоровна

Отец ребёнка: Ерков Егор Гаврилович

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1847 ст.

Дочь: Олимпиада Егоровна

Отец ребёнка: Ерков Егор Гаврилович

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1849 ст.

Дочь: Татьяна Егоровна

Отец ребёнка: Ерков Егор Гаврилович

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1858 ст.

Дочь: Сапелкина Федосия Егоровна

Отец ребёнка: Ерков Егор Гаврилович

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1860 ст.

Дочь: Кадетова-Щеголева Алёна Егоровна

Отец ребёнка: Ерков Егор Гаврилович

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
После 1861 ст.

Дочь: Тяпочкина Мария Егоровна

Отец ребёнка: Ерков Егор Гаврилович

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
После 1861 ст.

Дочь: Ольга Егоровна

Отец ребёнка: Ерков Егор Гаврилович

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Смерть
05.03.1901 ст.
Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Умерла от старческой дряхлости в Верее. Похоронена на Вознесенском кладбище. ц. Ильинская (г. Верея)
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