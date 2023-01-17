Еркова Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1822 по 1823 ст.
Дата смерти05.03.1901 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1822 по 1823 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
С 1839 по 1840 ст.
Рождение ребёнка
25.10.1841 ст.
Дочь: Прасковья Егоровна
Отец ребёнка: Ерков Егор Гаврилович
Рождение ребёнка
С 1842 по 1844 ст.
Дочь: Пелагея Егоровна
Отец ребёнка: Ерков Егор Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1847 ст.
Дочь: Олимпиада Егоровна
Отец ребёнка: Ерков Егор Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1849 ст.
Дочь: Татьяна Егоровна
Отец ребёнка: Ерков Егор Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1858 ст.
Дочь: Сапелкина Федосия Егоровна
Отец ребёнка: Ерков Егор Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1860 ст.
Дочь: Кадетова-Щеголева Алёна Егоровна
Отец ребёнка: Ерков Егор Гаврилович
Рождение ребёнка
После 1861 ст.
Дочь: Тяпочкина Мария Егоровна
Отец ребёнка: Ерков Егор Гаврилович
Рождение ребёнка
После 1861 ст.
Дочь: Ольга Егоровна
Отец ребёнка: Ерков Егор Гаврилович
Смерть
05.03.1901 ст.
Умерла от старческой дряхлости в Верее. Похоронена на Вознесенском кладбище. ц. Ильинская (г. Верея)