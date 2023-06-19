Егоров Василий Николаевич
Место рождения
Дата рождения27.12.1901 ст.
Дата смертиПосле 1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1901 ст.
Отец: Егоров Николай Егорович
ц. Ильинская (г. Верея)
Рождение ребёнка
06.01.1922
Дочь: Антонина Васильевна
Мать ребёнка: Егорова Ксения Николаевна
Рождение ребёнка
12.07.1923
Дочь: Зоя Васильевна
Мать ребёнка: Егорова Ксения Николаевна
Рождение ребёнка
30.04.1926
Дочь: Лидия Васильевна
Мать ребёнка: Егорова Ксения Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1945