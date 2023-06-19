Егоров Василий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕгоров Василий Николаевич

Егоров Василий Николаевич

Место рождения

Верея, Наро-Фоминский, Московская область

Дата рождения

27.12.1901 ст.

Дата смерти

После 1945

Пол

Мужской

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1901 ст.

Отец: Егоров Николай Егорович

Мать: Егорова Мария Григорьевна

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
ц. Ильинская (г. Верея)
Рождение ребёнка
06.01.1922

Дочь: Антонина Васильевна

Мать ребёнка: Егорова Ксения Николаевна

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
12.07.1923

Дочь: Зоя Васильевна

Мать ребёнка: Егорова Ксения Николаевна

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
30.04.1926

Дочь: Лидия Васильевна

Мать ребёнка: Егорова Ксения Николаевна

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егорова Ксения Николаевна

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Смерть
После 1945