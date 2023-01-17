Егорова (Соколова) Ксения Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова (Соколова) Ксения Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1922

Дочь: Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Егоров Василий Николаевич

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
30.04.1926

Дочь: Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Егоров Василий Николаевич

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров Василий Николаевич

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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