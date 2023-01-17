Егорова (Соколова) Ксения Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.01.1922
Дочь: Антонина Васильевна
Отец ребёнка: Егоров Василий Николаевич
Рождение ребёнка
30.04.1926
Дочь: Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Егоров Василий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно