Рыбакова (Егорова) Софья Николаевна
Место рождения
Дата рождения08.08.1916 ст.
Дата смерти13.07.1979
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1916 ст.
Отец: Егоров Николай Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рыбаков Вячеслав Иосифович
Отец ребёнка: Рыбаков Лёня Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рыбакова Тамара Иосифовна
Отец ребёнка: Рыбаков Лёня Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рыбаков Лёня Алексеевич
Смерть
13.07.1979