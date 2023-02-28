Рыбакова (Егорова) Софья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбакова (Егорова) Софья Николаевна

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Место рождения

Верея, Наро-Фоминский, Московская область

Дата рождения

08.08.1916 ст.

Дата смерти

13.07.1979

Пол

Женский

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1916 ст.

Отец: Егоров Николай Егорович

Мать: Егорова Мария Григорьевна

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыбаков Вячеслав Иосифович

Отец ребёнка: Рыбаков Лёня Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыбаков Лёня Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рыбакова Тамара Иосифовна

Отец ребёнка: Рыбаков Лёня Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыбаков Михаил Иосифович

Отец ребёнка: Рыбаков Лёня Алексеевич

Смерть
13.07.1979
Верея, Наро-Фоминский, Московская область
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