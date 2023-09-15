Богданов Кондратий Захарович
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Рождение ребёнка
30.04.1901
Дочь: Тимофеева Елена Кондратьевна
Мать ребёнка: Богданова Фекла Васильевна
Рождение ребёнка
17.05.1903
Сын: Богданов Константин Кондратьевич
Мать ребёнка: Богданова Фекла Васильевна
Рождение ребёнка
25.06.1905
Дочь: Богданова Мария Кондратьевна
Мать ребёнка: Богданова Фекла Васильевна
Рождение ребёнка
12.02.1910
Сын: Богданов Михаил Кондратьевич
Мать ребёнка: Богданова Фекла Васильевна
Рождение ребёнка
25.05.1912
Сын: Богданов Петр Кондратьевич
Мать ребёнка: Богданова Фекла Васильевна
Рождение ребёнка
14.04.1914
Сын: Богданов Виктор Кондратьевич
Мать ребёнка: Богданова Фекла Васильевна
Рождение ребёнка
02.11.1915
Дочь: Богданова Варвара Кондратьевна
Мать ребёнка: Богданова Фекла Васильевна
Рождение ребёнка
03.09.1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Векшина Александра Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно