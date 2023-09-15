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Богданов Кондратий Захарович

Место рождения

Медное, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Богданов Захар (Павлович)

Мать: Богданова Татьяна Осиповна

Медное, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.04.1901

Дочь: Тимофеева Елена Кондратьевна

Мать ребёнка: Богданова Фекла Васильевна

Рождение ребёнка
17.05.1903

Сын: Богданов Константин Кондратьевич

Мать ребёнка: Богданова Фекла Васильевна

Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
25.06.1905

Дочь: Богданова Мария Кондратьевна

Мать ребёнка: Богданова Фекла Васильевна

Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
12.02.1910

Сын: Богданов Михаил Кондратьевич

Мать ребёнка: Богданова Фекла Васильевна

Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
25.05.1912

Сын: Богданов Петр Кондратьевич

Мать ребёнка: Богданова Фекла Васильевна

Рождение ребёнка
14.04.1914

Сын: Богданов Виктор Кондратьевич

Мать ребёнка: Богданова Фекла Васильевна

Рождение ребёнка
02.11.1915

Дочь: Богданова Варвара Кондратьевна

Мать ребёнка: Богданова Фекла Васильевна

Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
03.09.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Векшина Александра Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Векшина Александра Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданова Фекла Васильевна

Смерть
Неизвестно
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