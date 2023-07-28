Богданов Захар (Павлович)
Место рождения
Дата рождения28.08.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Сын: Богданов Кондратий Захарович
Мать ребёнка: Богданова (Сапунова) Татьяна Осиповна
Мать ребёнка: Богданова (Сапунова) Татьяна Осиповна
Дочь: Богданова (Богданова) Агриппина Захаровна
Мать ребёнка: Богданова (Сапунова) Татьяна Осиповна
Дочь: Котова (Богданова) Анна Захаровна
Мать ребёнка: Богданова (Сапунова) Татьяна Осиповна
Дочь: Богданова (Богданова) Пелагея Захаровна
Мать ребёнка: Богданова (Сапунова) Татьяна Осиповна
Дочь: Богданова (Богданова) Зиновия Захаровна
Мать ребёнка: Богданова (Сапунова) Татьяна Осиповна
Сын: Богданов Николай Захарович
Мать ребёнка: Богданова (Сапунова) Татьяна Осиповна
Сын: Богданов Алексей Захарович
Мать ребёнка: Богданова (Сапунова) Татьяна Осиповна
Сын: Богданов Сергей Захарович
Мать ребёнка: Богданова (Сапунова) Татьяна Осиповна