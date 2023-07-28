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Богданов Захар (Павлович)

Место рождения

Медное, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

28.08.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1854

Отец: Богданов Папий Иванович

Мать: Богданова Александра Ивановна

Медное, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданова (Сапунова) Татьяна Осиповна

Рождение ребёнка
1877

Сын: Богданов Кондратий Захарович

Мать ребёнка: Богданова (Сапунова) Татьяна Осиповна

Медное, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.03.1879

Сын: Богданов Осип Захарович

Мать ребёнка: Богданова (Сапунова) Татьяна Осиповна

Медное, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Богданова (Богданова) Агриппина Захаровна

Мать ребёнка: Богданова (Сапунова) Татьяна Осиповна

Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
03.12.1888

Дочь: Котова (Богданова) Анна Захаровна

Мать ребёнка: Богданова (Сапунова) Татьяна Осиповна

Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
01.05.1892

Дочь: Богданова (Богданова) Пелагея Захаровна

Мать ребёнка: Богданова (Сапунова) Татьяна Осиповна

Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Богданова (Богданова) Зиновия Захаровна

Мать ребёнка: Богданова (Сапунова) Татьяна Осиповна

Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
29.11.1894

Сын: Богданов Николай Захарович

Мать ребёнка: Богданова (Сапунова) Татьяна Осиповна

Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
14.03.1897

Сын: Богданов Алексей Захарович

Мать ребёнка: Богданова (Сапунова) Татьяна Осиповна

Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
05.10.1898

Сын: Богданов Сергей Захарович

Мать ребёнка: Богданова (Сапунова) Татьяна Осиповна

Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

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