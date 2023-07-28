Богданова (Сапунова) Татьяна Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова (Сапунова) Татьяна Осиповна

Место рождения

Медное, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

07.01.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Медное, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Захар (Павлович)

Рождение ребёнка
1877

Сын: Богданов Кондратий Захарович

Отец ребёнка: Богданов Захар (Павлович)

Медное, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.03.1879

Сын: Богданов Осип Захарович

Отец ребёнка: Богданов Захар (Павлович)

Медное, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Богданова (Богданова) Агриппина Захаровна

Отец ребёнка: Богданов Захар (Павлович)

Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
03.12.1888

Дочь: Котова (Богданова) Анна Захаровна

Отец ребёнка: Богданов Захар (Павлович)

Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
01.05.1892

Дочь: Богданова (Богданова) Пелагея Захаровна

Отец ребёнка: Богданов Захар (Павлович)

Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Богданова (Богданова) Зиновия Захаровна

Отец ребёнка: Богданов Захар (Павлович)

Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
29.11.1894

Сын: Богданов Николай Захарович

Отец ребёнка: Богданов Захар (Павлович)

Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
14.03.1897

Сын: Богданов Алексей Захарович

Отец ребёнка: Богданов Захар (Павлович)

Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
05.10.1898

Сын: Богданов Сергей Захарович

Отец ребёнка: Богданов Захар (Павлович)

Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

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