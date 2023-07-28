Богданова (Сапунова) Татьяна Осиповна
Место рождения
Дата рождения07.01.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1877
Сын: Богданов Кондратий Захарович
Отец ребёнка: Богданов Захар (Павлович)
Рождение ребёнка
29.03.1879
Отец ребёнка: Богданов Захар (Павлович)
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Богданова (Богданова) Агриппина Захаровна
Отец ребёнка: Богданов Захар (Павлович)
Рождение ребёнка
03.12.1888
Дочь: Котова (Богданова) Анна Захаровна
Отец ребёнка: Богданов Захар (Павлович)
Рождение ребёнка
01.05.1892
Дочь: Богданова (Богданова) Пелагея Захаровна
Отец ребёнка: Богданов Захар (Павлович)
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Богданова (Богданова) Зиновия Захаровна
Отец ребёнка: Богданов Захар (Павлович)
Рождение ребёнка
29.11.1894
Сын: Богданов Николай Захарович
Отец ребёнка: Богданов Захар (Павлович)
Рождение ребёнка
14.03.1897
Сын: Богданов Алексей Захарович
Отец ребёнка: Богданов Захар (Павлович)
Рождение ребёнка
05.10.1898
Сын: Богданов Сергей Захарович
Отец ребёнка: Богданов Захар (Павлович)
Смерть
Неизвестно