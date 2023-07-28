Богданова (Степанова) Фекла Васильевна
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.04.1901
Дочь: Тимофеева (Богданова) Елена Кондратьевна
Отец ребёнка: Богданов Кондратий Захарович
Рождение ребёнка
17.05.1903
Сын: Богданов Константин Кондратьевич
Отец ребёнка: Богданов Кондратий Захарович
Рождение ребёнка
25.06.1905
Дочь: Богданова (Богданова) Мария Кондратьевна
Отец ребёнка: Богданов Кондратий Захарович
Рождение ребёнка
12.02.1910
Сын: Богданов Михаил Кондратьевич
Отец ребёнка: Богданов Кондратий Захарович
Рождение ребёнка
25.05.1912
Сын: Богданов Петр Кондратьевич
Отец ребёнка: Богданов Кондратий Захарович
Рождение ребёнка
14.04.1914
Сын: Богданов Виктор Кондратьевич
Отец ребёнка: Богданов Кондратий Захарович
Рождение ребёнка
02.11.1915
Дочь: Богданова (Богданова) Варвара Кондратьевна
Отец ребёнка: Богданов Кондратий Захарович
Смерть
Неизвестно