Богданова (Степанова) Фекла Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова (Степанова) Фекла Васильевна

Место рождения

Меленки, Клин, Московская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Меленки, Клин, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Кондратий Захарович

Рождение ребёнка
30.04.1901

Дочь: Тимофеева (Богданова) Елена Кондратьевна

Отец ребёнка: Богданов Кондратий Захарович

Рождение ребёнка
17.05.1903

Сын: Богданов Константин Кондратьевич

Отец ребёнка: Богданов Кондратий Захарович

Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
25.06.1905

Дочь: Богданова (Богданова) Мария Кондратьевна

Отец ребёнка: Богданов Кондратий Захарович

Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
12.02.1910

Сын: Богданов Михаил Кондратьевич

Отец ребёнка: Богданов Кондратий Захарович

Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
25.05.1912

Сын: Богданов Петр Кондратьевич

Отец ребёнка: Богданов Кондратий Захарович

Рождение ребёнка
14.04.1914

Сын: Богданов Виктор Кондратьевич

Отец ребёнка: Богданов Кондратий Захарович

Рождение ребёнка
02.11.1915

Дочь: Богданова (Богданова) Варвара Кондратьевна

Отец ребёнка: Богданов Кондратий Захарович

Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

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