Тимофеева (Богданова) Елена Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеева (Богданова) Елена Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1901

Дата смерти

01.10.1982

Пол

Женский

Отец

1877 г.р.

Мать

1877 г.р.

Муж

1893 г.р.

Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1901

Отец: Богданов Кондратий Захарович

Мать: Богданова (Степанова) Фекла Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофеев Николай Иванович

Рождение ребёнка
16.01.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тимофеев Николай Иванович

Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тимофеев Николай Иванович

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тимофеев Николай Иванович

Смерть
01.10.1982

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