Тимофеева (Богданова) Елена Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.04.1901
Дата смерти01.10.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1901
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.01.1921
Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1923
Рождение ребёнка
1928
Смерть
01.10.1982