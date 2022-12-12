Осип (Иосиф) Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1720
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Дарья Осиповна
Мать ребёнка: Фетинья Васильевна
Рождение ребёнка
1743
Сын: Михаил Осипович
Мать ребёнка: Фетинья Васильевна
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Екатерина Осиповна
Мать ребёнка: Фетинья Васильевна
Посвящение в духовный сан
Около 1745
священник (церковный приход Семеновское)
Рождение ребёнка
1748
Сын: Дмитрий Осипович
Мать ребёнка: Фетинья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фетинья Васильевна
Смерть
Неизвестно