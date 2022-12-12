Осип (Иосиф) Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осип (Иосиф) Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1722 г.р.

Дети

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1742

Дочь: Дарья Осиповна

Мать ребёнка: Фетинья Васильевна

Семеновское, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Михаил Осипович

Мать ребёнка: Фетинья Васильевна

Семеновское, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Екатерина Осиповна

Мать ребёнка: Фетинья Васильевна

Семеновское, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Посвящение в духовный сан
Около 1745
Семеновское, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
священник (церковный приход Семеновское)
Рождение ребёнка
1748

Сын: Дмитрий Осипович

Мать ребёнка: Фетинья Васильевна

Семеновское, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фетинья Васильевна

Смерть
Неизвестно
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