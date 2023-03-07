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Михаил Осипович

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Место рождения

Семеновское, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Осип (Иосиф) Дмитриевич

Мать: Фетинья Васильевна

Семеновское, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Посвящение в духовный сан
Около 1760
Семеновское, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
пономарь при церки села Семеновское (Ростовский уезд)
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Евфимия Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Семеновское, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Петр Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Семеновское, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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