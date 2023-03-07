Михаил Осипович
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Осип (Иосиф) Дмитриевич
Мать: Фетинья Васильевна
Посвящение в духовный сан
Около 1760
пономарь при церки села Семеновское (Ростовский уезд)
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Евфимия Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1774
Сын: Петр Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно