Дмитрий Осипович
Место рождения
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Осип (Иосиф) Дмитриевич
Мать: Фетинья Васильевна
Посвящение в духовный сан
Около 1765
дьячок при церкви села Семеновского
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Марфа Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1779
Сын: Иосиф Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1780
Сын: Сементовский Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно