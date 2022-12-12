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Дмитрий Осипович

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Место рождения

Семеновское, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Осип (Иосиф) Дмитриевич

Мать: Фетинья Васильевна

Семеновское, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Посвящение в духовный сан
Около 1765
Семеновское, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
дьячок при церкви села Семеновского
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Марфа Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Семеновское, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Иосиф Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Семеновское, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Сементовский Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Семеновское, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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