Фетинья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Дарья Осиповна
Отец ребёнка: Осип (Иосиф) Дмитриевич
Рождение ребёнка
1743
Сын: Михаил Осипович
Отец ребёнка: Осип (Иосиф) Дмитриевич
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Екатерина Осиповна
Отец ребёнка: Осип (Иосиф) Дмитриевич
Рождение ребёнка
1748
Сын: Дмитрий Осипович
Отец ребёнка: Осип (Иосиф) Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно