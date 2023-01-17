Фетинья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фетинья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1720 г.р.

Дети

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1742

Дочь: Дарья Осиповна

Отец ребёнка: Осип (Иосиф) Дмитриевич

Семеновское, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Михаил Осипович

Отец ребёнка: Осип (Иосиф) Дмитриевич

Семеновское, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Екатерина Осиповна

Отец ребёнка: Осип (Иосиф) Дмитриевич

Семеновское, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Дмитрий Осипович

Отец ребёнка: Осип (Иосиф) Дмитриевич

Семеновское, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осип (Иосиф) Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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