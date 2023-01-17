Дарья Осиповна
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Осип (Иосиф) Дмитриевич
Мать: Фетинья Васильевна
Рождение ребёнка
1765
Сын: Василий Иванович
Отец ребёнка: Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Праскева Ивановна
Отец ребёнка: Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Михайлович
Смерть
После 1795