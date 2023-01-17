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Дарья Осиповна

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Место рождения

Семеновское, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1742

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Осип (Иосиф) Дмитриевич

Мать: Фетинья Васильевна

Семеновское, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Василий Иванович

Отец ребёнка: Иван Михайлович

Кулачево, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Праскева Ивановна

Отец ребёнка: Иван Михайлович

Кулачево, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Михайлович

Кулачево, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Михайлович

Смерть
После 1795
Кулачево, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
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