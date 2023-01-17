Екатерина Осиповна
Место рождения
Дата рождения1745
Дата смерти1785
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Осип (Иосиф) Дмитриевич
Мать: Фетинья Васильевна
Место жительства
С 1763
жила в семье мужа Ивана Алексеевича (пономарь, церковный приход Закедье Ростовский уезд)
Рождение ребёнка
1764
Сын: Михаил Иванович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1768
Сын: Иван Иванович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1785