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Екатерина Осиповна

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Место рождения

Семеновское, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1745

Дата смерти

1785

Пол

Женский

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Осип (Иосиф) Дмитриевич

Мать: Фетинья Васильевна

Семеновское, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
С 1763
Закедье, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
жила в семье мужа Ивана Алексеевича (пономарь, церковный приход Закедье Ростовский уезд)
Рождение ребёнка
1764

Сын: Михаил Иванович

Отец ребёнка: не указан

Закедье, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Иван Иванович

Отец ребёнка: не указан

Закедье, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Закедье, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1785
Закедье, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
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