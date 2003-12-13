Синтюрина (Прохорова) Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синтюрина (Прохорова) Татьяна Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1929

Дата смерти

13.12.2003

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1929

Отец: Прохоров Пётр Семенович

Мать: Агаревская Фёкла Семёновна

Рождение ребёнка
22.09.1950

Дочь: Рыжакова Валентина Петровна

Отец ребёнка: Синтюрин Петр Васильевич

Рождение ребёнка
21.12.1951

Дочь: Синтюрина Любовь Петровна

Отец ребёнка: Синтюрин Петр Васильевич

Рождение ребёнка
21.01.1963

Дочь: Петько Ирина Петровна

Отец ребёнка: Синтюрин Петр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синтюрин Петр Васильевич

Смерть
13.12.2003
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