Синтюрина (Прохорова) Татьяна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1929
Дата смерти13.12.2003
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1929
Рождение ребёнка
22.09.1950
Дочь: Рыжакова Валентина Петровна
Отец ребёнка: Синтюрин Петр Васильевич
Рождение ребёнка
21.12.1951
Дочь: Синтюрина Любовь Петровна
Отец ребёнка: Синтюрин Петр Васильевич
Рождение ребёнка
21.01.1963
Дочь: Петько Ирина Петровна
Отец ребёнка: Синтюрин Петр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.12.2003