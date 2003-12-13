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Синтюрина Любовь Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.1951

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1951

Отец: Синтюрин Петр Васильевич

Мать: Синтюрина Татьяна Петровна

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