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Синтюрина Любовь Петровна
Синтюрина Любовь Петровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.12.1951
Пол
Женский
Отец
Синтюрин Петр Васильевич
1929 г.р.
Мать
Синтюрина (Прохорова) Татьяна Петровна
1929 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1951
Отец:
Синтюрин Петр Васильевич
Мать:
Синтюрина Татьяна Петровна
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