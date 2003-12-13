Синтюрин Петр Васильевич
Место рожденияМАССР, Инсарский р-он, д. Арбузовка
Дата рождения20.10.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1929
МАССР, Инсарский р-он, д. Арбузовка
Рождение ребёнка
22.09.1950
Дочь: Рыжакова Валентина Петровна
Мать ребёнка: Синтюрина Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
21.12.1951
Дочь: Синтюрина Любовь Петровна
Мать ребёнка: Синтюрина Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
21.01.1963
Дочь: Петько Ирина Петровна
Мать ребёнка: Синтюрина Татьяна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно