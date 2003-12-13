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Синтюрин Петр Васильевич

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Место рождения

МАССР, Инсарский р-он, д. Арбузовка

Дата рождения

20.10.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1929

Отец: Синтюрин Василий Иванович

Мать: Синтюрина Татьяна Матвеевна

МАССР, Инсарский р-он, д. Арбузовка
Рождение ребёнка
22.09.1950

Дочь: Рыжакова Валентина Петровна

Мать ребёнка: Синтюрина Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
21.12.1951

Дочь: Синтюрина Любовь Петровна

Мать ребёнка: Синтюрина Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
21.01.1963

Дочь: Петько Ирина Петровна

Мать ребёнка: Синтюрина Татьяна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синтюрина Татьяна Петровна

Смерть
Неизвестно
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