Прохоров Пётр Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прохоров Пётр Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1929

Дочь: Синтюрина Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Агаревская Фёкла Семёновна

Рождение ребёнка
25.06.1933

Сын: Прохоров Василий Петрович

Мать ребёнка: Агаревская Фёкла Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агаревская Фёкла Семёновна

Смерть
Неизвестно
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