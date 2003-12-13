Рыжакова (Синтюрина) Валентина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжакова (Синтюрина) Валентина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1950

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1950

Отец: Синтюрин Петр Васильевич

Мать: Синтюрина Татьяна Петровна

Бракосочетание
11.02.1969

Муж: Рыжаков Виктор Станиславович

Хабаровский край, г. Комсомольск на Амуре
Рождение ребёнка
03.10.1970

Дочь: Рыжакова Оксана Викторовна

Отец ребёнка: Рыжаков Виктор Станиславович

Россия, Хабаровский край, г.Советская Гавань
Рождение ребёнка
09.11.1974

Сын: Рыжаков Сергей Викторович

Отец ребёнка: Рыжаков Виктор Станиславович

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