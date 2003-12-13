Рыжакова (Синтюрина) Валентина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1950
Бракосочетание
11.02.1969
Хабаровский край, г. Комсомольск на Амуре
Рождение ребёнка
03.10.1970
Дочь: Рыжакова Оксана Викторовна
Отец ребёнка: Рыжаков Виктор Станиславович
Россия, Хабаровский край, г.Советская Гавань
Рождение ребёнка
09.11.1974
Сын: Рыжаков Сергей Викторович
Отец ребёнка: Рыжаков Виктор Станиславович