Петько (Синтюрина) Ирина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петько (Синтюрина) Ирина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1963

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1963

Отец: Синтюрин Петр Васильевич

Мать: Синтюрина Татьяна Петровна

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