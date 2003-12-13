Агаревская Фёкла Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1929
Дочь: Синтюрина Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Прохоров Пётр Семенович
Рождение ребёнка
25.06.1933
Сын: Прохоров Василий Петрович
Отец ребёнка: Прохоров Пётр Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно