Агаревская Фёкла Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агаревская Фёкла Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1929

Дочь: Синтюрина Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Прохоров Пётр Семенович

Рождение ребёнка
25.06.1933

Сын: Прохоров Василий Петрович

Отец ребёнка: Прохоров Пётр Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прохоров Пётр Семенович

Смерть
Неизвестно
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