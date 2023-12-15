Еремеева (Зяблицкая) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремеева (Зяблицкая) Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

?.10.1983

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Зяблицкий Василий

Мать: Зяблицкая Домна

Рождение ребёнка
19.11.1930

Дочь: Звягинцева (Еремеева) Александра Егоровна

Отец ребёнка: Еремеев Егор Степанович

Рождение ребёнка
1934

Сын: Еремеев Михаил Егорович

Отец ребёнка: Еремеев Егор Степанович

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Тюменцева (Еремеева) Раиса Егоровна

Отец ребёнка: Еремеев Егор Степанович

Рождение ребёнка
1939

Сын: Еремеев Прокопий Егорович

Отец ребёнка: Еремеев Егор Степанович

Рождение ребёнка
Около 03.09.1943

Сын: Еремеев Анатолий Егорович

Отец ребёнка: Еремеев Егор Степанович

Рождение ребёнка
10.08.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Еремеев Егор Степанович

Рождение ребёнка
05.02.1949

Дочь: Фуникова (Еремеева) Галина Егоровна

Отец ребёнка: Еремеев Егор Степанович

Смерть
?.10.1983

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