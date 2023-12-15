Еремеева (Зяблицкая) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти?.10.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Зяблицкий Василий
Мать: Зяблицкая Домна
Рождение ребёнка
19.11.1930
Дочь: Звягинцева (Еремеева) Александра Егоровна
Отец ребёнка: Еремеев Егор Степанович
Рождение ребёнка
1934
Отец ребёнка: Еремеев Егор Степанович
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Тюменцева (Еремеева) Раиса Егоровна
Отец ребёнка: Еремеев Егор Степанович
Рождение ребёнка
1939
Сын: Еремеев Прокопий Егорович
Отец ребёнка: Еремеев Егор Степанович
Рождение ребёнка
Около 03.09.1943
Сын: Еремеев Анатолий Егорович
Отец ребёнка: Еремеев Егор Степанович
Рождение ребёнка
10.08.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Еремеев Егор Степанович
Рождение ребёнка
05.02.1949
Дочь: Фуникова (Еремеева) Галина Егоровна
Отец ребёнка: Еремеев Егор Степанович
Смерть
?.10.1983