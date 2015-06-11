Фуникова (Еремеева) Галина Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1949
Дата смерти11.06.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1949
Рождение ребёнка
03.07.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Белявский Геннадий
Рождение ребёнка
1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фуников Георгий
Рождение ребёнка
1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фуников Георгий
Смерть
11.06.2015