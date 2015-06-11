Фуникова (Еремеева) Галина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фуникова (Еремеева) Галина Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1949

Дата смерти

11.06.2015

Пол

Женский

Отец

Около 1908 г.р.

Мать

1912 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1949

Отец: Еремеев Егор Степанович

Мать: Еремеева (Зяблицкая) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
03.07.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белявский Геннадий

Рождение ребёнка
1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фуников Георгий

Рождение ребёнка
1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фуников Георгий

Смерть
11.06.2015

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