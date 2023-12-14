Фуников Георгий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1947
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фуникова (Еремеева) Галина Егоровна
Рождение ребёнка
1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фуникова (Еремеева) Галина Егоровна