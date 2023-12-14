Фуников Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фуников Георгий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1947

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фуникова (Еремеева) Галина Егоровна

Рождение ребёнка
1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фуникова (Еремеева) Галина Егоровна

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